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У врача из Житомира, которая причастна к схеме уклонения от мобилизации, изъяли более 4,4 миллиона гривен

11:09, 7 октября 2024
Врач помогала мужчинам избегать мобилизации, выдавая фиктивные группы инвалидности по поддельным результатам МРТ.
У врача из Житомира, которая причастна к схеме уклонения от мобилизации, изъяли более 4,4 миллиона гривен
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В Житомире правоохранители изъяли более 4,4 миллиона гривен у врача, причастной к схеме уклонения от мобилизации. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Указывается, что врач выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии. Она фигурантка расследования деятельности группы медиков, которые помогали военнообязанным получать фиктивные группы инвалидности.

Полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста в течение нескольких последних лет не проходили обследования МРТ, однако в их медицинской документации есть такие выводы. Все документы были подготовлены 56-летним врачом одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью.

Правоохранители провели обыски, в том числе по месту жительства женщины.

В результате изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В настоящее время идет расследование всей противоправной схемы.

Напомним, в Хмельницкой области руководитель МСЭК выбросила из окна полмиллиона долларов во время следственных действий. Руководительницу МСЭК и ее сына подозревают в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. ГБР изучает списки «уклонистов» с фамилиями, обнаруженные во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК.

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