У лікарки з Житомира, яка причетна до схеми ухилення від мобілізації, вилучили понад 4,4 мільйона гривень

Лікарка допомагала чоловікам уникати мобілізації, видаючи фіктивні групи інвалідності за підробленими результатами МРТ.

У Житомирі правоохоронці вилучили понад 4,4 мільйона гривень у лікарки, яка причетна до схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Вказується, що лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Вона є фігуранткою розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності.

Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки.

У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі триває розслідування всієї протиправної схеми.

Нагадаємо, на Хмельниччині керівниця МСЕК викинула з вікна пів мільйона доларів під час слідчих дій. Керівницю МСЕК та її сина підозрюють у незаконному збагаченні на 6 мільйонів доларів. ДБР вивчає списки «ухилянтів» із прізвищами, виявлені під час обшуків у голови Хмельницького МСЕК.

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