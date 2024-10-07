Физлицо получило доход от продажи авто и недвижимости — является ли он базой начисления единого взноса

Доход физлица от продажи собственного движимого и недвижимого имущества не отнесен к перечню видов выплат, определенных Инструкцией по статистике заработной платы.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, являются ли базой начисления единого взноса доходы, полученные физическим лицом от продажи собственного движимого и недвижимого имущества.

Согласно п. 1 части 1 ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (единый взнос) являются, в частности, работодатели, которые используют труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем, если выполняемые работы (оказанные услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).

Базой начисления единого взноса для плательщиков, указанных в п. 1 части 1 ст. 4 Закона № 2464 есть сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и сумма вознаграждения ФЛ за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам (п. 1 части 1 ст. 7 Закона № 2464).

ФЛ, выполняющие работы (оказывающие услуги) на предприятиях, в учреждениях и организациях, у других юридических лиц, или в ФЛП или лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно, не отнесены Законом № 2464 к плательщикам единого взноса.

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 № 5.

Следует отметить, что доход ФЛ от продажи собственного движимого и недвижимого имущества не отнесен к перечню видов выплат, определенных Инструкцией №5.

Учитывая вышесказанное, доходы, полученные ФЛ от продажи собственного движимого и недвижимого имущества, не являются базой начисления единого взноса.

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