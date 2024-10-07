КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи

Северная Корея второй раз за три дня запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи.

Источник фото: Yonhap News Agency

Северная Корея (КНДР) спустя три дня после аналогичного запуска на прошлой неделе снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи утром 7 октября. Об этом сообщили в южнокорейском информационном агентстве Yonhap News Agency со ссылкой на военных.

По информации агентства, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что воздушные шары летели в направлении северной провинции Кенги и других частей столичного района Сеула. Гражданам посоветовали быть осторожными с воздушными шарами, которые могут упасть, и не касаться их.

С конца мая Северная Корея за 25 раз отправила свыше 5 000 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею.

Вооруженные силы Южной Кореи пообещали принять «строгие» военные меры, если Северная Корея «переет границу» своей текущей кампанией из мусорных шаров или нанесет серьезный ущерб южнокорейскому народу.

В ответ на запуски воздушных шаров военные Южной Кореи с 21 июля ежедневно включают антисеверокорейскую пропаганду через громкоговорители вдоль границы.

При этом военные воздерживаются от прямого збивания воздушных шаров, поскольку считают это опасным.

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