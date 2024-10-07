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Избран председатель Львовского апелляционного суда

11:44, 7 октября 2024
Председателем суда избран судья Василий Головатый.
Избран председатель Львовского апелляционного суда
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4 октября во Львовском апелляционном суде состоялось собрание судей, на котором решался вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования председателем суда избран судья Василий Ярославович Головатый.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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