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Ученые обнаружили, что владельцы собак могут иметь определенные преимущества для физического и психического здоровья

12:20, 7 октября 2024
Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск смертности снижается на 35%.
Ученые обнаружили, что владельцы собак могут иметь определенные преимущества для физического и психического здоровья
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Австралийские ученые обнаружили, что владельцы собак могут обладать определенными преимуществами как для физического, так и для психического здоровья. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно систематическому обзору данных за 70 лет, опубликованному в 2019 году, владельцы собак имели на 24% более низкий риск смерти от любых причин.

Это связано с повышением уровня физической активности, снижением АД и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот эффект еще более заметен – риск смертности снижается на 35%.

Исследование показало, что взрослые владельцы собак почти в четыре раза чаще достигают дневной нормы физической активности.

Однако, наличие собаки не лишено рисков. Аллергия на шерсть, слюну и перхоть является распространенной проблемой, которая может привести к различным симптомам, от легкого насморка до проблем с дыханием.

Анализ данных почти двух миллионов детей показал, что ранний контакт с собаками может незначительно повысить риск развития астмы, хотя эта связь зависит от многих факторов, включая возраст ребенка и частоту контакта.

Совместный сон с собакой повышает риск аллергических реакций и заражения стригущим лишаем.

Несмотря на потенциальные риски, многие владельцы собак отмечают положительное влияние на их психическое здоровье. Собаки оказывают эмоциональную поддержку, помогая справиться с тревогой, депрессией и стрессом.

Исследователи отмечают, что «эффект домашнего любимца» не универсален. Для некоторых людей содержание собаки может быть более стрессовым, чем полезным.

По словам ученых, правильное ветеринарное обслуживание и соблюдение гигиенических норм помогут свести к минимуму потенциальные риски и максимизировать преимущества владения собакой.

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