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Вчені виявили, що власники собак можуть мати певні переваги для фізичного та психічного здоров'я

12:20, 7 жовтня 2024
Для людей з серцево-судинними захворюваннями ризик смертності знижується на 35%.
Вчені виявили, що власники собак можуть мати певні переваги для фізичного та психічного здоров'я
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Австралійські вчені виявили, що власники собак можуть мати певні переваги як для фізичного, так і для психічного здоров'я. Про це повідомляє Science Alert.

Згідно з систематичним оглядом даних за 70 років, опублікованим у 2019 році, власники собак мали на 24% нижчий ризик смерті від будь-яких причин.

Це пов'язано з підвищенням рівня фізичної активності, зниженням артеріального тиску та зменшенням ризику серцево-судинних захворювань.

Водночас для людей з серцево-судинними захворюваннями цей ефект ще помітніший – ризик смертності знижується на 35%.

Дослідження показало, що дорослі власники собак майже в чотири рази частіше досягають денної норми фізичної активності.

Однак, наявність собаки не позбавлена ​​ризиків. Алергія на шерсть, слину та лупу є поширеною проблемою, яка може призвести до різних симптомів, від легкого нежитю до проблем з диханням.

Аналіз даних майже двох мільйонів дітей показав, що ранній контакт з собаками може незначно підвищити ризик розвитку астми, хоча цей зв'язок залежить від багатьох факторів, включаючи вік дитини та частоту контакту.

Спільний сон з собакою також підвищує ризик алергічних реакцій та зараження стригучим лишаєм.

Попри потенційні ризики, багато власників собак відзначають позитивний вплив на їхнє психічне здоров'я. Собаки надають емоційну підтримку, допомагаючи впоратися з тривогою, депресією та стресом.

Дослідники наголошують, що «ефект домашнього улюбленця» не універсальний. Для деяких людей утримання собаки може бути більш стресовим, ніж корисним.

За словами вчених, правильне ветеринарне обслуговування та дотримання гігієнічних норм допоможуть мінімізувати потенційні ризики та максимізувати переваги володіння собакою.

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