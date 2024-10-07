Викрали гроші та особисті речі — у Києві судитимуть небезпечних злодіїв

Один із крадіїв виявився знайомим потерпілої.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно злодіїв із Черкащини.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, з квартири киянки четверо зловмисників викрали гроші та особисті речі. Загальна сума викраденого майна заявниці склала понад 600 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетна група осіб, один з учасників якої є знайомим потерпілої.

«За місцем проживання фігурантів у Черкаській області поліцейські провели обшук, в результаті чого вилучили речові докази та частину викраденого», - заявили у поліції.

Фігурантам було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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