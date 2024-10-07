В Україні із 7 жовтня підвищуються ціни на оформлення паспорта та обмін посвідчення водія

Змінено вартість сервісних послуг у Центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

В Україні підвищується вартість оформлення документів. Зокрема, як повідомили у Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс», з понеділка – 7 жовтня – змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.

Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн;

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1 250 грн;

Обмін посвідчення водія – 950 грн;

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;

Проставлення апостиля – 650 грн;

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