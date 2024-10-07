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В Україні із 7 жовтня підвищуються ціни на оформлення паспорта та обмін посвідчення водія

10:33, 7 жовтня 2024
Змінено вартість сервісних послуг у Центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
В Україні із 7 жовтня підвищуються ціни на оформлення паспорта та обмін посвідчення водія
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В Україні підвищується вартість оформлення документів. Зокрема, як повідомили у Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс», з понеділка – 7 жовтня – змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.

Тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн;
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1 250 грн;
  • Обмін посвідчення водія – 950 грн;
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;
  • Проставлення апостиля – 650 грн;

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посвідчення водія закордонний паспорт

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