В Украине с 7 октября повышаются цены на оформление паспорта и обмен удостоверения водителя

Изменена стоимость сервисных услуг в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис».

В Украине повышается стоимость оформления документов. В частности, как сообщили в Центре обслуживания граждан «Паспортный сервис», с понедельника – 7 октября – меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины.

Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составит:

Оформление гражданам Украины паспортных документов – 650 грн;

Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера – 1 250 грн;

Обмен водительского удостоверения – 950 грн;

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн;

Проставление апостиля – 650 грн;

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