В Украине с 7 октября повышаются цены на оформление паспорта и обмен удостоверения водителя

В Украине повышается стоимость оформления документов. В частности, как сообщили в Центре обслуживания граждан «Паспортный сервис», с понедельника – 7 октября – меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины.
Тариф на пакет сервисных услуг «Стандарт» составит:
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