В Киеве обломки сбитых российских ракет упали на многоэтажку, территорию школы и возле супермаркета

В Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома.

Фото иллюстративное, источник фото — vchaspik.ua

Как известно, 7 октября российские оккупанты атаковали Киев ракетами «Кинжал».

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате ракетной атаки в трех районах Киева зафиксировано падение обломков – в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.

«В Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы, остальные – преимущественно на открытой территории. Предварительно – без пострадавших», – заявили в ведомстве.

Кроме того, в Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, другие упали на открытой территории. Тоже предварительно без пострадавших.

В Шевченковском районе – падение обломков на открытой территории. По состоянию на сейчас – без пострадавших.

«Задействованы все оперативные службы. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются», - добавили в КГВА.

В свою очередь мэр города Виталий Кличко добавил, что пожар в Соломенском районе, возникший в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка, был ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

«Обломки ракет обнаружили у подъезда одного из многоквартирных домов, а также – во дворе частного дома. В том же Соломенском районе обломки ракеты упали возле супермаркета», - добавил он.

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