У Києві уламки збитих російських ракет впали на багатоповерхівку, територію школи та біля супермаркету

В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку.

Фото ілюстративне, джерело фото — vchaspik.ua

Як відомо, 7 жовтня російські окупанти атакували Київ ракетами «Кинжал».

Київська міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок ракетної атаки в трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків – в Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському.

«В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта - переважно на відкритий території. Попередньо – без постраждалих», - заявили у відомстві.

Крім того, в Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих.

У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих.

«Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», - додали у КМВА.

У свою чергу мер міста Віталій Кличко додав, що пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території внаслідок падіння уламку, ліквідували. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

«Уламки ракет виявили біля підʼїзду одного з багатоквартирних будинків, а також - на подвірʼї приватного будинку. В тому ж Соломʼянському районі уламки ракети впали біля супермаркету», - додав він.

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