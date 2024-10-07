У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків російських ракет, били «Кинджалами»

Попередньо, у результаті ворожої атаки ніхто не постраждав.

Фото: novyny.live

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У понеділок, 7 жовтня, у Києві через ворожу атаку працювали сили ППО.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, уламок ракети впав у Соломʼянському районі столиці.

«За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце», - заявив він.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко додав, що внаслідок ракетної атаки в Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння уламків.

«Попередньо, без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється», - сказав він.

Крім того, зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Також попередньо без жертв та руйнувань.

Пізніше у КМВА додали, що ворог застосував аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К.

За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені.

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