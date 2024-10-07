У Києві спалахнула пожежа у будівлі СТО, фото

У Подільському районі столиці ліквідували загоряння на СТО.

У неділю, 6 жовтня, у Києві сталася пожежа на вулиці Електриків. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.

«Сталося загоряння на станції технічного обслуговування з двома осередками. Пожежу ліквідовано о 23:29 на площі 25 кв. м», - повідомили рятувальники.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

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