В двух районах Киева зафиксировано падение обломков российских ракет, били «Кинжалами»

Предварительно, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Фото: novyny.live

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В понедельник, 7 октября, в Киеве из-за вражеской атаки работали силы ПВО.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, обломок ракеты упал в Соломенском районе столицы.

«По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы направляются на место», - заявил он.

Позже начальник КГВА Сергей Попко добавил, что в результате ракетной атаки в Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков.

«Предварительно, без жертв и разрушений. Информация уточняется», – сказал он.

Кроме того, зафиксировано падение обломков и в Голосеевском районе столицы. Также предварительно без жертв и разрушений.

Позже в КГВА добавили, что враг применил аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с носителей МиГ-31К.

По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены.

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