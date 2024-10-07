Українцям нагадали, які документи необхідно подати для призначення субсидії

Для призначення субсидії надаються заява та декларація за встановленими формами.

Фото: poradnica.com.ua

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Міністерство соціальної політики України нагадало, які документи необхідно подати для призначення субсидії.

Там зазначають, що для призначення субсидії надаються заява та декларація за встановленими формами.

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності). Наприклад:

▪ договір найму (оренди) житла – якщо заявник орендує житло і хоче оформити субсидію;

▪ копія договору про реструктуризацію заборгованості – якщо наявна заборгованість і укладений відповідний договір про її реструктуризацію

▪ акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання, складених за запитом особи виконавчими органами сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації

За потреби, можуть надаватися інші документи, які мають значення для розгляду питання. Наприклад, документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим /задекларованим місцем проживання, рішення суду про встановлення місця проживання, довідка внутрішньо переміщеної особи тощо.

Подати документи можна, обравши зручний для себе спосіб:

▪ особисто звернутися до сервісного центру ПФУ

▪ через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг

▪ поштою на адресу територіального органу Фонду

▪ онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»

▪ через «Портал Дія».

Якщо ви подасте документи у період:

з 1 жовтня до 30 листопада (включно) – субсидія призначається з початку опалювального періоду,

починаючи з 1 грудня – з того місяця, в якому відбулось звернення.

А от заява (і декларація) про призначення житлової субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо подається до кінця календарного року.

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