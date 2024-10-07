Прем'єр Сінгапуру став найоплачуванішим світовим лідером, Джо Байден не потрапив до топ-3

Першу десятку в рейтингу по заробітним платам закрив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Найбільш високооплачуваним світовим лідером наразі є прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг. Його річна зарплата сягає 1,69 млн доларів на рік, передає Forbes.

На другому місті рейтингу йде президентка Швейцарії Віола Амгердт, яка заробляє 570 тисяч доларів на рік. Третім йде прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе — 413,3 тисячі доларів за рік.

Президент США Джо Байден зайняв четверту сходинку в цьому рейтингу — 400 тисяч доларів.

Першу десятку в цьому рейтингу закрив канцлер Німеччини Олаф Шольц — йому платять 293,7 тисяч доларів на рік.

Також у Forbes порахували, якщо прирівнювати зарплату до ВВП на душу населення, то тут лідирують африканські країни. Так, президент Кенії Вільям Рутто заробляє на рік 141 тисячу доларів, що становить майже 2000% від ВВП країни на душу населення.

А ось мільйонна річна зарплата прем’єр-міністра Сінгапуру становить трохи більше 1,1% від ВВП на душу населення країни.

Найменша зарплата у лідера Шрі-Ланки — 3,9 тисячі доларів на рік.

Раніше ми писали, що працівникам Європарламенту підвищать зарплати до 15,2 тисяч євро, що більше, ніж у депутатів.

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