Практика судів
  1. У світі

Прем'єр Сінгапуру став найоплачуванішим світовим лідером, Джо Байден не потрапив до топ-3

09:39, 7 жовтня 2024
Першу десятку в рейтингу по заробітним платам закрив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Прем'єр Сінгапуру став найоплачуванішим світовим лідером, Джо Байден не потрапив до топ-3
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найбільш високооплачуваним світовим лідером наразі є прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг. Його річна зарплата сягає 1,69 млн доларів на рік, передає Forbes.

На другому місті рейтингу йде президентка Швейцарії Віола Амгердт, яка заробляє 570 тисяч доларів на рік. Третім йде прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе — 413,3 тисячі доларів за рік.

Президент США Джо Байден зайняв четверту сходинку в цьому рейтингу — 400 тисяч доларів.

Першу десятку в цьому рейтингу закрив канцлер Німеччини Олаф Шольц — йому платять 293,7 тисяч доларів на рік.

Також у Forbes порахували, якщо прирівнювати зарплату до ВВП на душу населення, то тут лідирують африканські країни. Так, президент Кенії Вільям Рутто заробляє на рік 141 тисячу доларів, що становить майже 2000% від ВВП країни на душу населення.

А ось мільйонна річна зарплата прем’єр-міністра Сінгапуру становить трохи більше 1,1% від ВВП на душу населення країни.

Найменша зарплата у лідера Шрі-Ланки — 3,9 тисячі доларів на рік.

Раніше ми писали, що працівникам Європарламенту підвищать зарплати до 15,2 тисяч євро, що більше, ніж у депутатів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді та ВККС назвали Громадську раду доброчесності головною загрозою для конкурсу в апеляційні суди

І в парламенті, і в Комісії сумніваються, що Рада доброчесності здатна ефективно виконувати свої повноваження.

Добір на посади суддів буде оголошено майже на 1300 посад суддів місцевих судів

ВККС хоче, щоб на одну вакантну посаду судді було чотири претенденти, але є проблема.

Депутати хочуть ввести до законодавства покарання за сталкінг та переслідування у соціальних мережах

Народні обранці вирішили ввести до законодавства поняття сталкінгу, тобто, свідомого, здійснюваного із злим умислом переслідування та спричинення занепокоєння іншій людині.

Верховний Суд визначив особливості застосування присічного строку реалізації права на одноразову грошову допомогу

Особливість підрахунку присічного строку під час реалізації права особи на одноразову грошову допомогу – позиція Верховного Суду.

Кабмін затвердив склад комісії, яка відбиратиме нового директора Бюро економічної безпеки

Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва