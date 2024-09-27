Працівникам Європарламенту підвищать зарплати до 15,2 тисяч євро, що більше, ніж у депутатів

Чиновникам планують підвищити зарплату до 15 234 євро на місяць — майже вдвічі більше, ніж отримують депутати Європарламенту.

Джерело фото: politico.eu

У Європейському парламенті працює близько 5300 постійних співробітників, і 2411 з них очікують підвищення зарплати. Про це повідомляє Politico з посиланням на документ, з яким ознайомився Brussels Playbook.

«Список імен настільки великий, що документ, датований вереснем, займає 70 сторінок» - зазначає видання.

Не всі з 2411 осіб у списку цього року обов’язково отримають підвищення зарплати за рахунок платників податків, але вони належать до тих, хто має на це право, коли це дозволить бюджет. Тим, хто отримає доплату, підвищення буде віднесено до січня.

Близько 71 чиновника мають право на підвищення до рівня AD13, що еквівалентно 15 234,71 євро на місяць — майже вдвічі більше, ніж отримують додому депутати Європарламенту.

«Рішення про підвищення приймаються виключно на основі заслуг», — заявили в прес-службі Європарламенту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.