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На Чернігівщині посадовець райуправління поліції на смерть збив військовослужбовця, фото

14:37, 27 вересня 2024
Від отриманих травм військовослужбовець помер на місці ДТП.
На Чернігівщині посадовець райуправління поліції на смерть збив військовослужбовця, фото
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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті військовослужбовця у ДТП. За кермом авто, яке скоїло наїзд, знаходився один з керівників Ніжинського райуправління поліції. Про це повідомило теруправління ДБР у Києві.

Зазначається, що ДТП сталася 27 вересня близько 11:00 у середмісті Ніжина.

«Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці», - кажуть у Бюро.

Там додали, що за попередніми даними, водій був тверезий.

Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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ДБР

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