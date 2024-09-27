На Черниговщине чиновник райуправления полиции насмерть сбил военнослужащего, фото

От полученных травм военнослужащий скончался на месте ДТП.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП. За рулем авто, совершившего наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции. Об этом сообщило теруправление ГБР в Киеве.

Отмечается, что ДТП произошло 27 сентября около 11:00 в центре города Нежина.

«Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Уйти от столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте», - говорят в Бюро.

Там добавили, что по предварительным данным, водитель был трезв.

Проводятся необходимые следственные действия с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств ДТП.

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