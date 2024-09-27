Минобороны определило новый перечень должностей, где могут работать военнослужащие, признанные ВЛК непригодными

Непригодные к военной службе лица смогут работать в ТЦК, а также в должностях офицеров юридической группы.

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки все должности лиц офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава по всем военно-учетным специальностям могут замещать военнослужащие, признанные ВЛК непригодными. Соответствующие изменения внесены приказом Минобороны от 2 сентября 2024 №594 «Об утверждении Перечня должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе». Приказ вступил в силу 25 сентября.

Соответственно утратил силу предварительный приказ Министерства обороны от 14 августа 2018 года №410.

Речь идет о военнослужащих, которые во время прохождения военной службы признаны ВЛК непригодными к военной службе по состоянию здоровья, но желают продолжить военную службу.

Однако во время проведения мобилизации и действия правового режима военного положения Перечень должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья в военную службу, не применяется.

Назначение на должности военнослужащих, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья военной службы, во время проведения мобилизации и действия правового режима военного положения осуществляется по ходатайству командира (руководителя) должностными лицами в соответствии с номенклатурой должностей для назначения военнослужащих.

Ниже приводим сам приказ с перечнем должностей.

Автор: Наталья Мамченко

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