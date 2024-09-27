Міноборони визначило новий перелік посад, де можуть працювати військовослужбовці, які визнані ВЛК непридатними

Непридатні до військової служби особи зможуть працювати у ТЦК, а також на посадах офіцерів юридичної групи.

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки усі посади осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу за всіма військово-обліковими спеціальностями можуть заміщувати військовослужбовці, визнані ВЛК непридатними. Відповідні зміни внесено наказом Міноборони від 2 вересня 2024 року №594 «Про затвердження Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби». Наказ набув сили 25 вересня.

Відповідно втратив чинність попередній наказ Міністерства оборони від 14 серпня 2018 року №410.

Йдеться про військовослужбовців, які під час проходження військової служби були визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я, але бажають продовжити військову службу.

Однак під час проведення мобілізації та дії правового режиму воєнного стану Перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби, не застосовується.

Призначення на посади військовослужбовців, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби, під час проведення мобілізації та дії правового режиму воєнного стану здійснюється за клопотанням командира (керівника) посадовими особами відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців.

Нижче наводимо сам наказ з переліком посад.

Автор: Наталя Мамченко

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