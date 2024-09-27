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Україна посіла друге місце у світі за темпами оцифрування документів

20:47, 27 вересня 2024
Україна оцифрувала понад 21 мільйон архівних документів у 2023 році.
Україна посіла друге місце у світі за темпами оцифрування документів
Джерело фото: derevo-kazok.org
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У 2023 році Україна досягла значного успіху в оцифруванні документів, виготовивши понад 21 мільйон цифрових копій архівних матеріалів. Завдяки цьому країна зайняла друге місце у світі за швидкістю оцифрування, повідомляє Державна архівна служба України.

Перша п’ятірка країн за темпами оцифрування архівних документів виглядає так:

  • Фінляндія — 34,2 мільйона;
  • Україна — понад 21 мільйон;
  • Німеччина — близько 21 мільйона;
  • Ізраїль — понад 18 мільйонів;
  • Норвегія — 18 мільйонів.

Згідно з даними, Україна створила втричі більше копій, ніж США, у 3,5 рази більше, ніж Польща, і майже у чотири рази більше, ніж Канада.

25 вересня 2024 року в Українському інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся круглий стіл на тему: «Україна — світовий лідер за темпами оцифрування архівів». Анатолій Хромов, голова Укрдержархіву, підкреслив важливість цього досягнення, зазначивши, що обсяги оцифрування зросли в 17,5 разів у порівнянні з 2019 роком, незважаючи на війну та проблеми з електрикою.

«За минулий рік система українських архівів оцифрувала понад 21 млн аркушів документів. Це в 17, 5 разів більше, ніж до 2019 року. Ми говоримо про геометричну прогресію зростання темпів оцифрування українських архівів. Незважаючи на війну, системне вимкнення електрики в архівних установах, ми плануємо цього року оцифрувати щонайменше 30 млн копій документів», — зазначив Хромов.

Серед інших країн, що увійшли до топ-9 за темпами оцифрування архівних документів у 2023 році, Індія сканувала не більше 15 мільйонів, Узбекистан — 14,7 мільйона, Велика Британія — 12,5 мільйона, а Малайзія — понад 10 мільйонів.

Віталій Скальський, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, уточнив, що Фінляндія включила до свого показника не лише скановані традиційні документи, але й документи, які вже надійшли в електронному вигляді.

Україна ж, за його словами, демонструє рекордні темпи оцифрування, оскільки в її показниках враховуються тільки фактичні цифрові копії, а не кількість документів.

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