Украина заняла второе место в мире по темпам оцифровки документов

Украина оцифровала более 21 миллиона архивных документов в 2023 году.

Источник фото: derevo-kazok.org

В 2023 году Украина достигла значительного успеха в оцифровке документов, изготовив более 21 миллиона цифровых копий архивных материалов. Благодаря этому страна заняла второе место в мире по скорости оцифровки, сообщает Государственная архивная служба Украины.

Первая пятерка стран по темпам оцифровки архивных документов выглядит так:

- Финляндия - 34,2 миллиона;

- Украина - более 21 миллиона;

- Германия - около 21 миллиона;

- Израиль - более 18 миллионов;

- Норвегия - 18 миллионов.

Согласно данным, Украина создала втрое больше копий, чем США, в 3,5 раза больше, чем Польша, и почти в четыре раза больше, чем Канада.

25 сентября 2024 года в Украинском информационном агентстве «Укринформ» состоялся круглый стол на тему: «Украина - мировой лидер по темпам оцифровки архивов». Анатолий Хромов, председатель Укргосархива, подчеркнул важность этого достижения, отметив, что объемы оцифровки выросли в 17,5 раз по сравнению с 2019 годом, несмотря на войну и проблемы с электричеством.

«За прошлый год система украинских архивов оцифровала более 21 млн листов документов. Это в 17, 5 раз больше, чем до 2019 года. Мы говорим о геометрической прогрессии роста темпов оцифровки украинских архивов. Несмотря на войну, системное отключение электричества в архивных учреждениях, мы планируем в этом году оцифровать не менее 30 млн копий документов», - отметил Хромов.

Среди других стран, вошедших в топ-9 по темпам оцифровки архивных документов в 2023 году, Индия сканировала не более 15 миллионов, Узбекистан - 14,7 миллиона, Великобритания - 12,5 миллиона, а Малайзия - более 10 миллионов.

Виталий Скальский, директор Украинского научно-исследовательского института архивного дела и документоведения, уточнил, что Финляндия включила в свой показатель не только сканированные традиционные документы, но и документы, которые уже поступили в электронном виде.

Украина же, по его словам, демонстрирует рекордные темпы оцифровки, поскольку в ее показателях учитываются только фактические цифровые копии, а не количество документов.

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