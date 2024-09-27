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На Львівщині судили жінку, яка намагалась переправити за кордон власного чоловіка

18:13, 27 вересня 2024
Жінка оформила собі підроблене пенсійне посвідчення та довідку МСЕК про те, що вона має інвалідність ІІ групи.
На Львівщині судили жінку, яка намагалась переправити за кордон власного чоловіка
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На Львівщині суд покарав жінку за незаконне переправлення власного чоловіка за кордон. Вирок у справі № 444/4014/24 виніс Жовківський районний суд Львівської області.

Як вказується у матеріалах справи, у січні цього року жінка оформила собі підроблене пенсійне посвідчення та довідку МСЕК про те, що вона має інвалідність ІІ групи.

22 вересня вона намагалася виїхати до Польщі зі своїм чоловіком, надавши прикордонникам підроблені документи. На підставі цього її чоловік мав би виїхати за кордон як супроводжуючий дружини з інвалідністю. Їх затримали у пункті пропуску «Рава-Руська».

Обвинувачена в судовому засіданні свою вину визнала та розкаялася. Вона пояснила, що бажала з чоловіком виїхати за кордон, оскільки переживала за нього, так як він може бути призваний на військову службу та потрапити на фронт.

Суд визнав жінку винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1 ст. 332 ККУ) та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавленні волі.

Водночас її звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.

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