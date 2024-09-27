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Во Львовской области судили женщину, которая пыталась переправить за границу собственного мужа

18:13, 27 сентября 2024
Женщина оформила себе поддельное пенсионное удостоверение и справку МСЭК о том, что у нее инвалидность II группы.
Во Львовской области судили женщину, которая пыталась переправить за границу собственного мужа
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Во Львовской области суд наказал женщину за незаконную переправку собственного мужчины за границу. Приговор по делу №444/4014/24 вынес Жовковский районный суд Львовской области.

Как указывается в материалах дела, в январе этого года женщина оформила себе поддельное пенсионное удостоверение и справку МСЭК о том, что у нее инвалидность II группы.

22 сентября она пыталась выехать в Польшу со своим мужем, предоставив пограничникам поддельные документы. На основании этого ее муж должен был уехать за границу как сопровождающий жены с инвалидностью. Их задержали в пункте пропуска «Рава-Руська».

Обвиняемая в судебном заседании свою вину признала и раскаялась. Она объяснила, что желала с мужем уехать за границу, поскольку переживала за него, так как он может быть призван на военную службу и попасть на фронт.

Суд признал женщину виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1 ст. 332 УКУ) и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время она была освобождена от основного наказания, установив год испытательного срока. На приговор еще может быть подана апелляция.

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