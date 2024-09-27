Как физическому лицу зарегистрировать кабинет в Электронном суде — алгоритм действий

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, как физлицу зарегистрировать кабинет в Электронном суде.
Для регистрации кабинета необходимо:
Нажать кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ с использованием квалифицированной электронной подписи
- проверить, дополнить и сохранить свой профиль.
- ФИО, РНОКПП – заполняются автоматически из сертификата вашего ключа.
- указать дату рождения (собственноручно ввести или выбрать из встроенного календаря).
- Ввести номер телефона.
- Ввести адрес электронной почты, к которому вы имеете доступ.
- Подтвердить ее с помощью кода подтверждения, поступившего на электронную почту.
- Если вы являетесь физическим лицом-предпринимателем, следует поставить галочку в соответствующем поле. Это позволит подавать заявления в хозяйственные суды именно в качестве предпринимателя.
- Нажать кнопку СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ.
Напомним, пользователям Электронного суда разъяснить вопрос предоставления права подачи заявлений представителям физлиц.
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