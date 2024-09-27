Как физическому лицу зарегистрировать кабинет в Электронном суде — алгоритм действий

Для регистрации кабинета в Электронном суде необходимо сделать несколько шагов.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, как физлицу зарегистрировать кабинет в Электронном суде.

Для регистрации кабинета необходимо:

Нажать кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ с использованием квалифицированной электронной подписи

- проверить, дополнить и сохранить свой профиль.

- ФИО, РНОКПП – заполняются автоматически из сертификата вашего ключа.

- указать дату рождения (собственноручно ввести или выбрать из встроенного календаря).

- Ввести номер телефона.

- Ввести адрес электронной почты, к которому вы имеете доступ.

- Подтвердить ее с помощью кода подтверждения, поступившего на электронную почту.

- Если вы являетесь физическим лицом-предпринимателем, следует поставить галочку в соответствующем поле. Это позволит подавать заявления в хозяйственные суды именно в качестве предпринимателя.

- Нажать кнопку СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ.

Напомним, пользователям Электронного суда разъяснить вопрос предоставления права подачи заявлений представителям физлиц.

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