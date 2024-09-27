Як фізичній особі зареєструвати кабінет у Електронному суді — алгоритм дій

Для реєстрації кабінету у Електронному суді необхідно зробити кілька кроків.

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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як фізичній особі зареєструвати кабінет у Електронному суді.

Для реєстрації кабінету необхідно:

Натиснути кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ з використанням кваліфікованого електронного підпису

- Перевірити, доповнити та зберегти свій профіль.

- ПІБ, РНОКПП – заповнюються автоматично з сертифікату вашого ключа.

- Зазначити дату народження (власноруч ввести або обрати з вбудованого календаря).

- Ввести контактний номер телефону.

- Ввести електронну адресу скриньки, до якої ви маєте доступ.

- Підтвердити її за допомогою коду підтвердження, що надійшов на електронну скриньку.

- Якщо ви є фізичною особою-підприємцем, слід поставити галочку у відповідному полі. Це дасть можливість подавати заяви до господарських судів саме у якості підприємця.

- Натиснути кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ.

Нагадаємо, користувачам Електронного суду роз’яснити питання надання права подачі заяв представникам фізосіб.

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