Як фізичній особі зареєструвати кабінет у Електронному суді — алгоритм дій

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як фізичній особі зареєструвати кабінет у Електронному суді.
Для реєстрації кабінету необхідно:
Натиснути кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ з використанням кваліфікованого електронного підпису
- Перевірити, доповнити та зберегти свій профіль.
- ПІБ, РНОКПП – заповнюються автоматично з сертифікату вашого ключа.
- Зазначити дату народження (власноруч ввести або обрати з вбудованого календаря).
- Ввести контактний номер телефону.
- Ввести електронну адресу скриньки, до якої ви маєте доступ.
- Підтвердити її за допомогою коду підтвердження, що надійшов на електронну скриньку.
- Якщо ви є фізичною особою-підприємцем, слід поставити галочку у відповідному полі. Це дасть можливість подавати заяви до господарських судів саме у якості підприємця.
- Натиснути кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ.
Нагадаємо, користувачам Електронного суду роз’яснити питання надання права подачі заяв представникам фізосіб.
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