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Як фізичній особі зареєструвати кабінет у Електронному суді — алгоритм дій

14:25, 27 вересня 2024
Для реєстрації кабінету у Електронному суді необхідно зробити кілька кроків.
Як фізичній особі зареєструвати кабінет у Електронному суді — алгоритм дій
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, як фізичній особі зареєструвати кабінет у Електронному суді.

Для реєстрації кабінету необхідно: 

Натиснути кнопку ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ з використанням кваліфікованого електронного підпису  

- Перевірити, доповнити та зберегти свій профіль. 

- ПІБ, РНОКПП – заповнюються автоматично з сертифікату вашого ключа. 

- Зазначити дату народження (власноруч ввести або обрати з вбудованого календаря). 

- Ввести контактний номер телефону. 

- Ввести електронну адресу скриньки, до якої ви маєте доступ. 

- Підтвердити її за допомогою коду підтвердження, що надійшов на електронну скриньку. 

- Якщо ви є фізичною особою-підприємцем, слід поставити галочку у відповідному полі. Це дасть можливість подавати заяви до господарських судів саме у якості підприємця. 

- Натиснути кнопку ЗБЕРЕГТИ ЗМІНИ.

Нагадаємо, користувачам Електронного суду роз’яснити питання надання права подачі заяв представникам фізосіб.

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