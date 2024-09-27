Работникам Европарламента повысят зарплаты до 15,2 тысячи евро, что больше, чем у депутатов

Чиновникам планируют повысить зарплаты до 15 234 евро в месяц — почти вдвое больше, чем получают депутаты Европарламента

Источник фото: politico.eu

В Европейском парламенте работает около 5300 постоянных сотрудников и 2411 из них ожидают повышения зарплаты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, с которым ознакомился Brussels Playbook.

«Список имен настолько велик, что документ, датированный сентябрем, занимает 70 страниц» - отмечает издание.

Не все из 2411 человек в списке этого года обязательно получат повышение зарплаты за счет налогоплательщиков, но они принадлежат тем, кто имеет на это право, когда это позволит бюджет. Тем, кто получит доплату, повышение будет отнесено к январю.

Около 71 чиновника имеют право на повышение до уровня AD13, что эквивалентно 15 234,71 евро в месяц — почти вдвое больше, чем получают домой депутаты Европарламента.

«Решения о повышении принимаются исключительно на основе заслуг», - заявили в пресс-службе Европарламента.

Автор: Наталя Мамченко

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