Премьер Сингапура стал самым высокооплачиваемым мировым лидером, Джо Байден не попал в топ-3

Первую десятку в рейтинге по заработным платам закрыл канцлер Германии Олаф Шольц.

Наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Его годовая зарплата составляет 1,69 млн долларов в год, передает Forbes.

На втором городе рейтинга идет президент Швейцарии Виола Амгердт, которая зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третьим идет премьер-министр Австралии Энтони Албанезе - 413,3 тысячи долларов в год.

Президент США Джо Байден занял четвертое место в этом рейтинге — 400 тысяч долларов.

Первую десятку в этом рейтинге закрыл канцлер Германии Олаф Шольц — ему платят 293,7 тысячи долларов в год.

Также в Forbes посчитали, что если приравнивать зарплату к ВВП на душу населения, то здесь лидируют африканские страны. Так, президент Кении Уильям Рутто зарабатывает в год 141 тысячу долларов, что составляет почти 2000% ВВП страны на душу населения.

А вот миллионная годовая зарплата премьер-министра Сингапура составляет чуть больше 1,1% ВВП на душу населения страны.

Самая маленькая зарплата у лидера Шри-Ланки – 3,9 тысячи долларов в год.

Ранее сообщалось, что работникам Европарламента повысят зарплаты до 15,2 тысячи евро, что больше, чем у депутатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.