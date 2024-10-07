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Премьер Сингапура стал самым высокооплачиваемым мировым лидером, Джо Байден не попал в топ-3

09:39, 7 октября 2024
Первую десятку в рейтинге по заработным платам закрыл канцлер Германии Олаф Шольц.
Премьер Сингапура стал самым высокооплачиваемым мировым лидером, Джо Байден не попал в топ-3
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Наиболее высокооплачиваемым мировым лидером является премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Его годовая зарплата составляет 1,69 млн долларов в год, передает Forbes.

На втором городе рейтинга идет президент Швейцарии Виола Амгердт, которая зарабатывает 570 тысяч долларов в год. Третьим идет премьер-министр Австралии Энтони Албанезе - 413,3 тысячи долларов в год.

Президент США Джо Байден занял четвертое место в этом рейтинге — 400 тысяч долларов.

Первую десятку в этом рейтинге закрыл канцлер Германии Олаф Шольц — ему платят 293,7 тысячи долларов в год.

Также в Forbes посчитали, что если приравнивать зарплату к ВВП на душу населения, то здесь лидируют африканские страны. Так, президент Кении Уильям Рутто зарабатывает в год 141 тысячу долларов, что составляет почти 2000% ВВП страны на душу населения.

А вот миллионная годовая зарплата премьер-министра Сингапура составляет чуть больше 1,1% ВВП на душу населения страны.

Самая маленькая зарплата у лидера Шри-Ланки – 3,9 тысячи долларов в год.

Ранее сообщалось, что работникам Европарламента повысят зарплаты до 15,2 тысячи евро, что больше, чем у депутатов.

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Джо Байден

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