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Украинцам напомнили, какие документы необходимо предоставить для назначения субсидии

10:15, 7 октября 2024
Для назначения субсидии предоставляется заявление и декларация по установленным формам.
Украинцам напомнили, какие документы необходимо предоставить для назначения субсидии
Фото: poradnica.com.ua
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Министерство социальной политики Украины напомнило, какие документы необходимо предоставить для назначения субсидии.

Там отмечают, что для назначения субсидии предоставляется заявление и декларация по установленным формам.

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии). Например:

▪ договор найма (аренды) жилья – если заявитель арендует жилье и хочет оформить субсидию;

▪ копия договора о реструктуризации задолженности – если есть задолженность и заключен соответствующий договор о ее реструктуризации

▪ акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства, составленных по запросу лица исполнительными органами сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации

При необходимости могут предоставляться другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса. Например, документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, решение суда об установлении места жительства, справка внутри перемещенного лица и т.п.

Подать документы можно, выбрав удобный для себя способ:

▪ лично обратиться в сервисный центр ПФУ

▪ через уполномоченных должностных лиц территориальных общин, центры предоставления административных услуг

▪ по почте в адрес территориального органа Фонда

▪ онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение «Пенсионный фонд»

▪ через «Портал Дія».

Если вы подадите документы в период:

с 1 октября по 30 ноября (включительно) – субсидия назначается с начала отопительного периода,

начиная с 1 декабря – с того месяца, в котором состоялось обращение.

А вот заявление (и право) о назначении жилищной субсидии на твердое и жидкое печное бытовое топливо подается до конца календарного года.

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