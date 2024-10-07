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Похитили деньги и личные вещи — в Киеве будут судить опасных воров

10:51, 7 октября 2024
Один из воров оказался знаком пострадавшей.
Похитили деньги и личные вещи — в Киеве будут судить опасных воров
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении воров из Черкасской области.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, из квартиры киевлянки четверо злоумышленников похитили деньги и личные вещи. Общая сумма похищенного имущества заявительницы составила более 600 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к совершению кражи причастна группа лиц, один из участников которой знаком пострадавшей.

«По месту жительства фигурантов в Черкасской области полицейские провели обыск, в результате чего изъяли вещественные доказательства и часть похищенного», - заявили в полиции.

Фигурантам было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, соединенная с проникновением в жилье, в больших размерах, в условиях военного положения.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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