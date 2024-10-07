Обрано голову Львівського апеляційного суду

Головою суду обрано суддю Василя Головатого.

4 жовтня у Львівському апеляційному суді відбулися збори суддів, на яких вирішувалось питання обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування головою суду обрано суддю Василя Ярославовича Головатого.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Ще ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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