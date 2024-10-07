КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї

Північна Корея вдруге за три дні запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї.

Джерело фото: Yonhap News Agency

Північна Корея (КНДР) через три дні після аналогічного запуску минулого тижня знову запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї вранці 7 жовтня. Про це повідомили у південнокорейському інформаційному агентстві Yonhap News Agency з посиланням на військових.

За інформацією агентства, об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що повітряні кулі летіли в напрямку північної провінції Кьонгі та інших частин столичного району Сеула. Громадянам порадили бути обережними з повітряними кулями, які можуть впасти, та не торкатися їх.

З кінця травня Північна Корея за 25 разів відправила понад 5 000 повітряних куль зі сміттям через кордон до Південної Кореї.

Збройні сили Південної Кореї пообіцяли вжити «суворих» військових заходів, якщо Північна Корея «перетне межу» своєю поточною кампанією зі сміттєвих куль або завдасть серйозної шкоди південнокорейському народу.

У відповідь на запуски повітряних куль військові Південної Кореї з 21 липня щоденно вмикають антипівнічнокорейську пропаганду через гучномовці вздовж кордону.

При цьому військові утримуються від прямого збивання повітряних куль, оскільки вважають це небезпечним.

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