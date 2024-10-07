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На Дніпропетровщині затримали ще двох коригувальників фсб, які наводили російські ракети

15:03, 7 жовтня 2024
Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
На Дніпропетровщині затримали ще двох коригувальників фсб, які наводили російські ракети
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Служба безпеки України повідомила про затримання ще двох учасників агентурної мережі фсб, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині.

«Тоді контррозвідники СБУ затримали 6 учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки росії по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури. Наразі встановлено місцезнаходження і затримано ще двох агентів цієї групи», - заявили у спецслужбі.

Зловмисниками виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра.

Агенти діяли окремо один від одного, але «замикалися» на спільного російського куратора, що координував підривну діяльність усієї мережі.

За його вказівкою фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах Укрзалізниці, які задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт.

Також зловмисники відслідковували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової.

«Щоб отримати розвіддані ворожі поплічники об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували «потрібні» об’єкти. У подальшому агенти готували «звіти», які відправляли фсб у вигляді геолокацій потенційних цілей з їх детальним описом», - заявили у СБУ.

Фігурантів затримали за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Зловмисникам повідомили про підозру. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ

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