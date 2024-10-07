Практика судів
  1. В Україні

У ДСНС попереджають про небезпеку касетних елементів ракети Х-101, схожих на маленькі кульки

13:33, 7 жовтня 2024
Вони мають невеликий розмір і можуть виглядати як залізний м’ячик, але їхня вибухівка призначена для заподіяння значної шкоди.
У ДСНС попереджають про небезпеку касетних елементів ракети Х-101, схожих на маленькі кульки
Джерело фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після ракетних обстрілів на землі залишається багато предметів, що становлять небезпеку для життя й здоров’я.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про нову загрозу на нашій території — касетні елементи ракети Х-101.

Вони мають невеликий розмір і можуть виглядати як залізний м’ячик. Але їхня вибухівка призначена для заподіяння значної шкоди. Хоча вони і можуть здаватися нешкідливими але містять велику кількість вибухової речовини, наголошують у ДСНС.

Фахівці наголошують, що у випадку, якщо натрапили на підозрілий предмет, категорично забороняється чіпати ці елементи руками, наближатися до них, піднімати або переміщати їх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перереєструвати автомобіль Тесла, вказавши в договорі вартість в 10 тисяч грн, буде неможливо – Кабмін прийняв постанову

Якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги, а матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та податкової служби.

Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

У Верховній Раді обмежили користування Telegram – Ярослав Юрчишин

Блокування роботи месенджера для працівників апарату Верховної Ради буде відбуватися за допомогою технічних та програмних засобів – голова комітет зі свободи слова Юрчишин.

Для дезертирів військова служба призупинятися не буде – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект з умовами

Олександр Завітневич, Федір Веніславський та інші члени комітету пропонують встановити, що для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи дезертирували, не призупиняється військова служба – але за певних умов.

Скільки коштів надійшло до бюджету в рамках сплати штрафів від ТЦК – відповідь Мінфіну

Від адміністративних штрафів та інших санкцій до загального фонду бюджету надійшло 2,6 млрд грн, але окремо кошти від сплати штрафів від ТЦК не обліковуються – відповідь Мінфіну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва