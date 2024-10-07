Ексголові КСУ Олександру Тупицькому та правоохоронцям, які переправили його за кордон, повідомлено підозри

Колишньому Голові КС та правоохоронцям, які його переправляли за кордон, повідомлено про підозри.

У Державному бюро розслідувань поінформували про те, що за матеріалами розслідування повідомлено про підозру колишньому Голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому, співробітнику ДПСУ та заступнику начальника одного з районних відділів правоохоронного органу.

«ДБР у співпраці з Адміністрацією Державної прикордонної служби України, ДВБ Нацполу та СБУ зібрало докази причетності фігурантів до організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України», - зазначили у Держбюро.

Зокрема, за матеріалами розслідування, правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон та підшукував охочих скористатись їхніми послугами.

«Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі через пропускні пункти, де працювали члени цього угруповання. Він особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу. Натомість документи перевіряли лише у водія, і тільки його вносили до бази даних осіб, які перетнули державний кордон України. За межами пункту пропуску водій виходив з автомобіля, передавав керування особі, яку він щойно незаконно вивіз з України, після чого повертався назад в Україну пішки, де отримував винагороду від правоохоронця. Автомобіль при цьому з незаконно переправленими громадянами України їхав далі і вже офіційно в’їжджав до сусідньої держави», - пишуть у ДБР.

За матеріалами розслідування, зазначають у Державному бюро, за цією схемою у березні 2022 року покинув Україну й колишній Голова КСУ. Крім того, вказують у ДБР, при цьому він сприяв незаконному перетину кордону ще двом громадянам, які їхали з ним в автомобілі.

«Колишньому голові КСУ повідомлено про підозру у незаконному переправленні громадян через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України), а правоохоронцю та прикордоннику за частиною третьою цієї ж статті», - повідомляють у ДБР.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора оголошено у розшук колишнього Голову Конституційного Суду України, Олександра Тупицького.

Прокурори звернулися із відповідним клопотанням у зв’язку із неодноразовими неявками обвинуваченого у судові засідання.

«У березні 2022 року він із порушенням обов’язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і до сьогодні на територію України не повернувся.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України за фактом вчинення ними за попередньою змовою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби України (ч. 2 ст. 361 КК України)», - зазначили в Офісі Генерального прокурора.

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