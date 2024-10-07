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В Германии суд встал на сторону компании, занимающейся ИИ, в споре об авторских правах на изображения

13:15, 7 октября 2024
Фотограф назвал решение суда «черным днем для творческого сообщества Германии».
В Германии суд встал на сторону компании, занимающейся ИИ, в споре об авторских правах на изображения
Фото: linkedin.com
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Региональный суд Гамбурга отклонил иск фотографа, который подал в суд на некоммерческую компанию LAION, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, за использование его изображений для обучения ее генераторов изображений на базе искусственного интеллекта, пишет Globallegalpost.

Немецкий суд постановил, что использование компанией LAION изображений Роберта Кнешке для обучения своих наборов данных подпадает под исключение из правила о нарушении авторских прав в соответствии с разделом 60(d) немецкого закона об авторских правах (реализующего статью 3 Директивы ЕС об авторских правах). 

Ронак Калхор-Витцель, адвокат Norton Rose Fulbright в Мюнхене, заявила, что решение было «несколько неожиданным», поскольку исключение из раздела 60(d) не рассматривалось на первом слушании в июле. Это исключение из правил о нарушении авторских прав в отношении интеллектуального анализа текстов и данных в целях научных исследований.

Она отметила, что в ходе слушаний суд рассмотрел применение раздела 44(b) (реализующего статью 4 Директивы о едином цифровом рынке), который является более широким исключением для интеллектуального анализа текстов или данных — иными словами, не ограничиваясь исследовательскими организациями, — и ожидалось, что суд будет основывать свое решение на этом исключении.

Особый интерес представляет тот факт, что раздел 44b позволяет «владельцу авторских прав сохранять свои права, при условии, что он делает это в машиночитаемом формате». 

Роберт Кнешке рассказал netzpolitik.org: «Это черный день для творческого сообщества Германии». С его точки зрения, особенно проблематично то, что LAION тесно связана с компанией Stability AI, которая управляет генератором изображений Stable Diffusion.

Согласно статье 60d Закона об авторском праве, учреждения, сотрудничающие с частной компанией, имеющей решающее влияние на организацию исследований и преференциальный доступ к результатам научных исследований, не могут рассчитывать на научную привилегию. Но такую связь не удалось доказать в суде.

«Использование изображения было бы запрещено в компании, но вдруг оно должно быть законным. Результат остается тем же, с той разницей, что выгоду получают одновременно несколько компаний. Я считаю, что это позор», — говорит Кнешке. Он раздумывает, стоит ли ему обжаловать решение суда.

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