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Распоряжение о выделении средств на печать 900 тысяч повесток существует, но оно засекречено – ответ Минэкономики

13:37, 2 октября 2024
Распоряжению о печати 900 тысяч повесток присвоен гриф «Для служебного пользования».
Распоряжение о выделении средств на печать 900 тысяч повесток существует, но оно засекречено – ответ Минэкономики
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Как ранее сообщалось, в Украине планируют напечатать 900 тысяч повесток до конца 2024 года и отправить их по адресам военнообязанных. В ТЦК пояснили, что введение в законодательство обязанности обновить военно-учетные данные в течение 60 дней и возможности такого обновления через Резерв+ позволило ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства военнообязанных. Теперь на эти адреса можно будет массово разослать повестки.

Профинансировать печать и отправку планируется за счет средств резервного фонда государственного бюджета, выделив под это Министерству обороны 71,82 млн грн.

Для этого в процессе будет задействован ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Стоимость услуг ГП будет составлять 17,82 млн грн. Один «комплект» будет стоить 19,8 грн. Также в процессе будет задействовано АО «Укрпочта». Услуги «Укрпочты» будут стоить государству 54 млн грн.

Напомним, ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра «Оберег». Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Если даже теоретически предположить, что в результате неявки по таким повесткам в ТЦК будет оштрафована девятая часть таких лиц, это уже даст в бюджет от 1,7 до 2,55 млрд грн (100 тысяч человек * 17 тысяч грн/25,5 тысяч) грн штрафа). Конечно, при уплате соответствующего штрафа добровольно или путем принудительного списания средств со счетов.

«Судебно-юридическая газета» обратилась в Кабмин с запросом о предоставлении этого распоряжения и копии пояснительной записки.

Как отметили в Минэкономики в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты», Кабинетом Министров 24.09.2024 принято распоряжение 915-р «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета на осуществление мер, связанных с укреплением обороноспособности государства», которому присвоен гриф «Для служебного пользования».

«Проект соответствующего распоряжения и пояснительную записку к нему с грифом «Для служебного пользования» Минэкономики подготовило на выполнение протокольного решения заседание Кабинета Министров Украины от 24.09.2024 №97 и на основании поручения Премьер-министра Украины к письму Минобороны.

Минобороны привлечены Секретариатом Кабинета Министров Украины к рассмотрению запроса «Судебно-юридической газеты», в том числе как разработчика информации, являющейся основанием для подготовки распоряжения.

Учитывая указанное, и с целью предотвращения утечки сведений о подготовке сил обороны, разглашение которых может негативно повлиять на ход выполнения задач во время действия правового режима военного положения, предлагаем обратиться к Минобороны с целью получения обосновывающих материалов в распоряжение», - отметили в Минэкономики.

Напомним, что также засекречено постановление Кабмина о порядке ведения Реестра военнообязанных «Оберег» - системы, с помощью которой будут автоматически печататься повестки.

Автор: Наталья Мамченко

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ТЦК Резерв+

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