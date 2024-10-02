Практика судов
  1. В Украине

В Украине запустили е-систему для отслеживания медицинского каннабиса, первая аптека уже зарегистрировалась

13:21, 2 октября 2024
В е-системе будут фиксироваться все 35 видов операций с медицинским каннабисом.
В Украине запустили е-систему для отслеживания медицинского каннабиса, первая аптека уже зарегистрировалась
Фото: tykyiv.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич сообщила, что с 1 октября в стране заработала система электронных решений для медицинского каннабиса, позволяющая проследить путь медицинского каннабиса. Однако продажи лекарств пока начать невозможно.

«В ней будут фиксироваться все виды операций с медицинским каннабисом. Фактически от импорта или выращивания до отпуска в аптеке. Все 35 видов операций», – сказала Карчевич во время пресс-конференции в «Украинском кризисном медиа-центре».

Каждый процесс будет фиксироваться в системе не позднее, чем на следующий день после его проведения.

Как рассказала Мария Карчевич, в настоящее время в е-системе зарегистрировалась одна аптека из города Черкассы.

По словам главы Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадия Шабаса, есть надежда, что первым пациентам смогут предоставить лекарства на основе медицинского каннабиса уже в этом году.

«К сожалению, сейчас еще не зарегистрировали ни активного фармацевтического ингредиента, который можно завозить в страну и производить из него лекарства в аптеке.

Мы сейчас уговариваем производителей из других стран зарегистрироваться в Украине. Хотя они понимают, что с тем перечнем болезней и той регуляцией – это не о бизнесе, а о помощи», – отметил он.

Также Геннадий Шабас добавил, что сейчас ведется работа по расширению сети аптек, которые могут производить лекарства на основе медицинского каннабиса. 3-4 месяца назад их было всего 35 на всю Украину.

Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщало, что непосредственный отпуск лекарства в аптеках начнется, когда на украинский рынок будут завезены соответствующие растительные субстанции для изготовления лекарств в условиях аптеки или готовы лекарственные средства.

Добавим, Министерство здравоохранения утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых будет разрешено использование медицинского каннабиса.

Как мы сообщали, Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Распоряжение о выделении средств на печать 900 тысяч повесток существует, но оно засекречено – ответ Минэкономики

Распоряжению о печати 900 тысяч повесток присвоен гриф «Для служебного пользования».

Министр финансов Сергей Марченко: «Миллион мужчин забронирован. Будь это действительно прозрачный способ, было бы лучше»

Экономическое бронирование и так уже существует, но прозрачные критерии до сих пор не определены.

СБУ отменила судье Верховного Суда допуск к государственной тайне из-за его решения в пользу находящегося под санкциями юридического лица

Создан опасный прецедент – СБУ нашла способ, как «выбивать» судей из судебных процессов.

Кабмин расширил условия автоматического продления отсрочек через Дію чиновникам и членам общественных организаций

Только при условии уточнения военно-учетных данных, наличии документа и ненахождении в розыске – Кабмин внес изменения в порядок автоматического продления отсрочек чиновникам и грантовым общественным организациям, внесенным в перечень критически важных.

Выводы экспертов по уголовным делам позволят заменять справками специалистов – Комитет рекомендовал принять закон

Специалистов наделят полномочиями выдавать справки – в том числе по оружию, взрывчатке и наркотикам, которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам, но непонятно, будут ли они нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області