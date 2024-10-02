В Украине запустили е-систему для отслеживания медицинского каннабиса, первая аптека уже зарегистрировалась

В е-системе будут фиксироваться все 35 видов операций с медицинским каннабисом.

Фото: tykyiv.com

Заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич сообщила, что с 1 октября в стране заработала система электронных решений для медицинского каннабиса, позволяющая проследить путь медицинского каннабиса. Однако продажи лекарств пока начать невозможно.

«В ней будут фиксироваться все виды операций с медицинским каннабисом. Фактически от импорта или выращивания до отпуска в аптеке. Все 35 видов операций», – сказала Карчевич во время пресс-конференции в «Украинском кризисном медиа-центре».

Каждый процесс будет фиксироваться в системе не позднее, чем на следующий день после его проведения.

Как рассказала Мария Карчевич, в настоящее время в е-системе зарегистрировалась одна аптека из города Черкассы.

По словам главы Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадия Шабаса, есть надежда, что первым пациентам смогут предоставить лекарства на основе медицинского каннабиса уже в этом году.

«К сожалению, сейчас еще не зарегистрировали ни активного фармацевтического ингредиента, который можно завозить в страну и производить из него лекарства в аптеке.

Мы сейчас уговариваем производителей из других стран зарегистрироваться в Украине. Хотя они понимают, что с тем перечнем болезней и той регуляцией – это не о бизнесе, а о помощи», – отметил он.

Также Геннадий Шабас добавил, что сейчас ведется работа по расширению сети аптек, которые могут производить лекарства на основе медицинского каннабиса. 3-4 месяца назад их было всего 35 на всю Украину.

Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщало, что непосредственный отпуск лекарства в аптеках начнется, когда на украинский рынок будут завезены соответствующие растительные субстанции для изготовления лекарств в условиях аптеки или готовы лекарственные средства.

Добавим, Министерство здравоохранения утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых будет разрешено использование медицинского каннабиса.

Как мы сообщали, Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

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