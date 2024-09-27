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Когда будут назначать медицинский каннабис — в Минздраве утвердили перечень болезней и состояний

20:21, 27 сентября 2024
Получить лекарства из медицинского каннабиса можно будет исключительно по электронному рецепту врача общей практики или специалиста.
Когда будут назначать медицинский каннабис — в Минздраве утвердили перечень болезней и состояний
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Министерство здравоохранения утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых будет разрешено использование медицинского каннабиса.

Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения.

Список диагнозов, с которыми будут назначаться медицинский каннабис:

Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные такими заболеваниями:

  • злокачественные новообразования (C00 — C97);
  • диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
  • рассеянный склероз (G35);
  • поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);
  • невралгии вследствие опоясывающего лишая (G53.0);
  • поражение нервных корешков и сплетений (G54);
  • компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);
  • мононевропатии верхней конечности (G56);
  • мононевропатии нижней конечности (G57);
  • полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64);
  • церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 — G83);
  • травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
  • внутричерепные травмы (S06).

А также:

  • Тошнота и рвота (R11) вследствие химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 — C97).
  • Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).
  • Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 — G41).
  • Заболевания, вызывающие судорожные припадки в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозный склероз (Q85.1).
  • Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20-B24).
  • Другие заболевания (A00 — T98) (только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии).

Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса определят врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

Детям также можно назначать такое лекарство, но только при определенных условиях. Ни при каких условиях препараты не будут назначать беременным и кормящим грудью.

Как мы сообщали, Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

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