Когда будут назначать медицинский каннабис — в Минздраве утвердили перечень болезней и состояний

Получить лекарства из медицинского каннабиса можно будет исключительно по электронному рецепту врача общей практики или специалиста.

Министерство здравоохранения утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых будет разрешено использование медицинского каннабиса.

Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения.

Список диагнозов, с которыми будут назначаться медицинский каннабис:

Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные такими заболеваниями:

злокачественные новообразования ( C00 — C97);

C00 — C97); диабетическая нейропатия ( E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4); рассеянный склероз ( G35);

G35); поражение тройничного ( G50) и лицевого нерва ( G51);

G50) и лицевого нерва G51); невралгии вследствие опоясывающего лишая ( G53.0);

G53.0); поражение нервных корешков и сплетений ( G54);

G54); компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях ( G55);

G55); мононевропатии верхней конечности ( G56);

G56); мононевропатии нижней конечности ( G57);

G57); полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы ( G60-G64);

G60-G64); церебральный паралич и другие паралитические синдромы ( G80 — G83);

G80 — G83); травмы спинного мозга ( S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3); внутричерепные травмы ( S06).

А также:

Тошнота и рвота ( R11) вследствие химиотерапии ( Z51.1) во время лечения новообразований ( C00 — C97).

R11) вследствие химиотерапии Z51.1) во время лечения новообразований C00 — C97). Болезнь Паркинсона ( G20), синдром де ля Туретта ( F95.2).

G20), синдром де ля Туретта F95.2). Рефрактерная ( фармрезистентная) эпилепсия ( G40 — G41).

фармрезистентная) эпилепсия G40 — G41). Заболевания, вызывающие судорожные припадки в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто ( G40.4), синдром Драве ( G40.4), туберозный склероз ( Q85.1).

G40.4), синдром Драве G40.4), туберозный склероз Q85.1). Потеря веса, связанная с анорексией ( R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека ( B20-B24).

R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека B20-B24). Другие заболевания ( A00 — T98) ( только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии).

Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса определят врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

Детям также можно назначать такое лекарство, но только при определенных условиях. Ни при каких условиях препараты не будут назначать беременным и кормящим грудью.

Как мы сообщали, Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

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