Когда будут назначать медицинский каннабис — в Минздраве утвердили перечень болезней и состояний

20:21, 27 сентября 2024
Получить лекарства из медицинского каннабиса можно будет исключительно по электронному рецепту врача общей практики или специалиста.
Министерство здравоохранения утвердило перечень заболеваний и состояний, при которых будет разрешено использование медицинского каннабиса.
Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения.
Список диагнозов, с которыми будут назначаться медицинский каннабис:
Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные такими заболеваниями:
- злокачественные новообразования (C00 — C97);
- диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
- рассеянный склероз (G35);
- поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);
- невралгии вследствие опоясывающего лишая (G53.0);
- поражение нервных корешков и сплетений (G54);
- компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);
- мононевропатии верхней конечности (G56);
- мононевропатии нижней конечности (G57);
- полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64);
- церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 — G83);
- травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
- внутричерепные травмы (S06).
А также:
- Тошнота и рвота (R11) вследствие химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 — C97).
- Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).
- Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 — G41).
- Заболевания, вызывающие судорожные припадки в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозный склероз (Q85.1).
- Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20-B24).
- Другие заболевания (A00 — T98) (только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии).
Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса определят врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.
Детям также можно назначать такое лекарство, но только при определенных условиях. Ни при каких условиях препараты не будут назначать беременным и кормящим грудью.
Как мы сообщали, Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.
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