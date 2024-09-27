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Коли призначатимуть медичний канабіс — в МОЗ затвердили перелік хвороб і станів

20:21, 27 вересня 2024
Отримати ліки з медичного канабісу можна буде виключно за електронним рецептом лікаря загальної практики або спеціаліста.
Коли призначатимуть медичний канабіс — в МОЗ затвердили перелік хвороб і станів
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Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік захворювань та станів, при яких буде дозволено використання медичного канабісу.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати винятково за електронним рецептом лікаря "первинки" або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Перелік діагнозів, з якими призначатимуть медичний канабіс:

1) Хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:

  • злоякісні новоутворення (C00 – C97);
  • діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
  • розсіяний склероз (G35);
  • ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);
  • невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);
  • ураження нервових корінців і сплетінь (G54);
  • компресія нервових корінців і сплетінь при хворобах (G55);
  • мононевропатії верхньої кінцівки (G56);
  • мононевропатії нижньої кінцівки (G57);
  • поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);
  • церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 – G83);
  • травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
  • внутрішньочерепні травми (S06).

2) Нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 – C97).

3) Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).

4) Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 – G41).

5) Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).

6) Втрата ваги, пов’язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).

7) Інші захворювання (A00 – T98) – виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії. 

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

Дітям також можна призначати такі ліки, але лише за певних умов. За жодних умов препарати не призначатимуть вагітним і жінкам, котрі годують груддю.

Як ми повідомляли, Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

Із 16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу.

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