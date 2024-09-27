Цієї війни ніколи не мало статися — Дональд Трамп після переговорів з Володимиром Зеленським

Трамп після зустрічі із Зеленським сказав, що хоче «чесної угоди для всіх».

У п’ятницю, 27 вересня, Президент Володимир Зеленський і кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп провели зустріч у Нью-Йорку. За підсумками переговорів вони дали брифінг.

"Нам потрібний справедливий мир", – із цього твердження Зеленського розпочався брифінг.

У Дональда Трампа запитали, яким цей мир бачить він.

"Ми обоє хочемо побачити цей кінець, і ми обоє хочемо побачити чесну угоду. І це має бути справедливо. І я думаю, що це станеться у потрібний час. Я думаю, що це станеться. Президент хоче, щоб це закінчилося, і він хоче, щоб це закінчилося якнайшвидше. Він хоче, щоб відбулася чесна угода… І я говорив, що, на мою думку, якщо я виграю, у нас буде дуже справедлива і, я думаю, насправді досить швидка угода", - заявив Трамп.

За його словами, "путін хоче, щоб це припинилося. І це гарне поєднання. Тому ми хочемо мати справедливу угоду для всіх".

На питання, як ця угода може виглядати, Трамп сказав "ще зарано про це говорити".

Зеленський заявив, що угода має бути справедливою.

"Я думаю, що проблема в тому, що путін вбив так багато людей, і, звичайно, ми маємо зробити все, щоб натиснути на нього, щоб він припинив цю війну", – сказав Президент.

Трамп додав, що війна взагалі не повинна була початися, підкресливши, що багато людей загинуло і багато міст зруйновано.

"Дуже шкода, але це війна, якої не повинно було бути, і ми її вирішимо... Занадто багато людей загинуло, занадто багато красих міст загинуло. Я бачив такі прекрасні міста... я не знаю, як можна відновити їх у колишньому вигляді. Це неможливо", - сказав Трамп.

Зі свого боку Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, і він прийняв запрошення.

"Обов'язково. Це прекрасна країна", - відповів кандидат у президенти США.

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку.

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