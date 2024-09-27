Этой войны никогда не должно было случиться — Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским

Трамп после встречи с Зеленским сказал, что хочет «честного соглашения для всех».

В пятницу, 27 сентября, Президент Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке. По итогам переговоров, они дали брифинг.

"Нам нужен справедливый мир", – с этого утверждения Зеленского начался брифинг.

У Дональда Трампа спросили, каким этот мир видит он.

"Мы оба хотим увидеть этот конец, и мы оба хотим увидеть честное соглашение. И это должно быть справедливо. И я думаю, что это произойдет в нужное время. Я думаю, что это произойдет. Президент хочет, чтобы это закончилось, и он хочет , чтобы это закончилось как можно быстрее. Он хочет, чтобы состоялось честное соглашение… И я говорил, что, по моему мнению, если я выиграю, у нас будет очень справедливое и, я думаю, действительно довольно быстрое соглашение", - заявил Трамп.

По его словам, "путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошее сочетание. Поэтому мы хотим иметь справедливое соглашение для всех".

На вопрос, как это соглашение может выглядеть, Трамп сказал "еще рано об этом говорить".

Зеленский заявил, что соглашение должно быть справедливым.

"Я думаю, что проблема в том, что путин убили так много людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы нажать на него, чтобы он прекратил эту войну", – сказал Президент.

Трамп добавил, что война вообще не должна была начаться, подчеркнув, что многие погибли и многие города разрушены.

"Очень жаль, но это война, которой не должно было быть, и мы ее решим... Слишком много людей погибло, слишком много красивых городов погибло. Я видел такие прекрасные города... я не знаю, как можно восстановить их в прежнем виде. Это невозможно", - сказал Трамп.

Со своей стороны Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину и принял приглашение.

"Обязательно. Это прекрасная страна", – ответил кандидат в президенты США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.