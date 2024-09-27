Практика судов
  1. В Украине

Этой войны никогда не должно было случиться — Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским

19:33, 27 сентября 2024
Трамп после встречи с Зеленским сказал, что хочет «честного соглашения для всех».
Этой войны никогда не должно было случиться — Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 27 сентября, Президент Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке. По итогам переговоров, они дали брифинг.

"Нам нужен справедливый мир", – с этого утверждения Зеленского начался брифинг.

У Дональда Трампа спросили, каким этот мир видит он.

"Мы оба хотим увидеть этот конец, и мы оба хотим увидеть честное соглашение. И это должно быть справедливо. И я думаю, что это произойдет в нужное время. Я думаю, что это произойдет. Президент хочет, чтобы это закончилось, и он хочет , чтобы это закончилось как можно быстрее. Он хочет, чтобы состоялось честное соглашение… И я говорил, что, по моему мнению, если я выиграю, у нас будет очень справедливое и, я думаю, действительно довольно быстрое соглашение", - заявил Трамп.

По его словам, "путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошее сочетание. Поэтому мы хотим иметь справедливое соглашение для всех".

На вопрос, как это соглашение может выглядеть, Трамп сказал "еще рано об этом говорить".

Зеленский заявил, что соглашение должно быть справедливым.

"Я думаю, что проблема в том, что путин убили так много людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы нажать на него, чтобы он прекратил эту войну", – сказал Президент.

Трамп добавил, что война вообще не должна была начаться, подчеркнув, что многие погибли и многие города разрушены.

"Очень жаль, но это война, которой не должно было быть, и мы ее решим... Слишком много людей погибло, слишком много красивых городов погибло. Я видел такие прекрасные города... я не знаю, как можно восстановить их в прежнем виде. Это невозможно", - сказал Трамп.

Со своей стороны Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину и принял приглашение.

"Обязательно. Это прекрасная страна", – ответил кандидат в президенты США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство назначило новым главой Государственного агентства восстановления Сергея Сухомлина

Кабмин назначил нового главу Госагентства восстановления вместо Мустафы Найема.

Совет судей и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям премий в 2025 году

В Совете судей Украины предложили увеличить на постоянной основе базовый размер должностного оклада судьи местного суда хотя бы до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Евросоюз оштрафовал Meta на 90 млн евро из-за хранения паролей без защиты или шифрования

Ранее компанию штрафовали за то, что пользователи не получают четкой информации о сборе и использовании их данных в коммерческих целях.

Как из ВАКС пытаются сделать часть «конвейера» по делу обличителя-Кубракова и использовать для легализации дерибана государственной земли

Высший антикоррупционный суд как «безмолвный подписант»: какой НАБУ видит роль ВАКС в деле по заявлению обличителя-Кубракова, и почему суд стремятся использовать для проталкивания интересов столичного застройщика.

Работникам Европарламента повысят зарплаты до 15,2 тысячи евро, что больше, чем у депутатов

Чиновникам планируют повысить зарплаты до 15 234 евро в месяц — почти вдвое больше, чем получают депутаты Европарламента

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва