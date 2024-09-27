Мэра Нью-Йорка Эрика Адамса обвинили в коррупции: прокуратура заявила, что он брал взятки на $100 тысяч

Эрику Адамсу предъявлены обвинения во взяточничестве и незаконном получении денег из-за рубежа для проведения предвыборной кампании.

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу выдвинули обвинения во взяточничестве и незаконном получении финансирования из-за границы для его предвыборной кампании. Он стал первым мэром этого города, которому предъявлены уголовные обвинения во время его пребывания в должности. Об этом пишет BBC.

В результате продолжительного расследования федеральная прокуратура опубликовала обвинительный акт, в котором Адамса обвиняют в пяти разных эпизодах.

Среди них - мошенничество с использованием электронных средств связи, взяточничество и организация незаконного финансирования избирательной компании с привлечением иностранных пожертвований.

Прокуроры заявили, что Адамс, вступивший в должность мэра Нью-Йорка 1 января 2022 года, занимался требованием дорогих подарков (в том числе роскошных путешествий) у богатых иностранных бизнесменов и представителя турецких властей, пытавшегося таким образом повлиять на него.

Федеральные агенты обыскали дом мэра в особняке Грейс в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене.

Адвокат Адамса Алекс Спиро обвинил федеральные власти в Вашингтоне в том, что те «намеренно устраивают спектакль», уточнив, что у мэра забрали телефон.

Сам действующий глава города заявил, что «с нетерпением ждет возможности выступить в свою защиту», заверив журналистов, что неукоснительно соблюдает все требования закона.

Прокуроры настаивают, что Адамс отлично знал, что принимает взносы на избирательную кампанию незаконно.

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