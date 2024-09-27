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Мера Нью-Йорка Еріка Адамса звинуватили у корупції: прокуратура заявила, що він брав хабарі на $100 тисяч

19:22, 27 вересня 2024
Еріку Адамсу висунуто звинувачення у хабарництві та незаконному отриманні грошей з-за кордону для проведення передвиборчої кампанії.
Мера Нью-Йорка Еріка Адамса звинуватили у корупції: прокуратура заявила, що він брав хабарі на $100 тисяч
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Меру Нью-Йорка Еріку Адамсу висунули звинувачення у хабарництві та незаконному отриманні фінансування з-за кордону для його передвиборчої кампанії.  Він став першим мером цього міста, якому висунули кримінальні обвинувачення під час його перебування на посаді. Про це пише ВВС.

В результаті тривалого розслідування федеральна прокуратура опублікувала обвинувальний акт, в якому Адамса звинувачують у п'яти різних епізодах.

Серед них — шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, хабарництво та організація незаконного фінансування виборчої компанії із залученням іноземних пожертвувань.

Прокурори заявили, що Адамс, який обійняв посаду мера Нью-Йорка 1 січня 2022 року, займався вимаганням дорогих подарунків (у тому числі розкішних подорожей) у багатих іноземних бізнесменів та представника турецької влади, який намагався таким чином вплинути на нього.

Федеральні агенти обшукали будинок мера в особняку Грейсі у Верхньому Іст-Сайді на Манхеттені.

Адвокат Адамса Алекс Спіро звинуватив федеральну владу у Вашингтоні в тому, що ті «навмисно влаштовують спектакль», уточнивши, що у мера забрали телефон.

Сам діючий глава міста заявив, що «з нетерпінням чекає на можливість виступити на свій захист», запевнивши журналістів, що неухильно дотримується всіх вимог закону.

Прокурори наполягають, що Адамс чудово знав, що приймає внески на виборчу кампанію незаконно.

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