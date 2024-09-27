Вищий антикорсуд стягнув у дохід держави близько 2 млрд гривень активів компанії, пов’язаної з 1xBet

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Мін'юсту та вирішила стягнути у дохід держави мільярдні активи й відсотки від їх управління з компанії «SIA Royal Pay Europe».

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції про застосування санкцій у виді стягнення активів у дохід держави з компанії "SIA Royal Pay Europe", пов’язаної з російським букмекером 1xBet.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, Мінюст просив додати відсотки в рішенні ВАКС від 31 травня поточного року щодо передачі у дохід держави цінних паперів та коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Таким чином після апеляції у дохід держави стягнуто цінні папери, кошти на банківських рахунках та відсотки від управління такими активами Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на загальну суму близько 2 млрд грн.

Рішення були ухвалені за матеріалами кримінального провадження ДБР.

У Бюро нагадали, що під час розслідування співробітники бюро за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора спільно із Службою безпеки України, представниками Міністерства юстиції України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Державної служби фінансового моніторингу України, Агентства з розшуку та менеджменту активів та Національного банку України встановили й документально підтвердили звʼязок компанії-нерезидента SIA Royal Pay Europe із російським букмекером 1xBet, представленого в Україні ТОВ "Твоя беттінгова компанія", та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці Української держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.

На даний час указом Президента Володимира Зеленського уведено в дію рішення РНБО “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” до юридичної особи-нерезидента SIA Royal Pay Europe строком 5 років.

Своєю чергою, до ТОВ “Твоя беттінгова компанія” указом Президента України та рішенням РНБО запроваджені санкції строком 50 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.