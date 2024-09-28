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Податкова пояснила, чи підлягає оподаткуванню військовим збором дохід фізособи за проданий ним брухт дорогоцінних металів

09:42, 28 вересня 2024
До загального місячного оподатковуваного доходу платника не включають суму доходу, отриману платником за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних/кольорових металів, проданий НБУ.
Податкова пояснила, чи підлягає оподаткуванню військовим збором дохід фізособи за проданий ним брухт дорогоцінних металів
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи підлягає оподаткуванню військовим збором дохід фізособи за проданий ним брухт дорогоцінних металів.

Зазначається, що відповідно до пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.

Згідно з п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено пп. 164.2.1 – 164.2.20 ПКУ. Крім того, до зазначеного вище переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ, що передбачені пп. 164.2.20 ПКУ.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних металів (товарна позиція 7204 згідно з УКТ ЗЕД), брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8549 11 10 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (коди 8549 11 90 00, 8549 12 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України  (пп. 165.1.25 ПКУ).

Разом з тим відповідно до абзацу першого пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп. 3 і 4 п. 170.13-1 ПКУ та п. 14 підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Враховуючи зазначене, не підлягає оподаткуванню військовим збором сума доходу, отримана платником податку – фізичною особою за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних металів (код 7204 згідно з УКТ ЗЕД), брухт кольорових металів і брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ.

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