Уряд призначив новим очільником Державного агентства відновлення Сергія Сухомлина

Кабмін призначив нового голову Держагентства відновлення замість Мустафи Найєма.

Під час засідання 27 вересня Кабмін призначив нового голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України замість Мустафи Найєма.

Ним став колишній міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

19 вересня 2024 року Житомирська міська рада достроково припинила повноваження мера Сухомлина за власним бажанням.

Також Кабмін призначив:

Порхуна Олександра Володимировича заступником Міністра охорони здоров’я

Ткаченка Тимура Фіруддіновича заступником Міністра розвитку громад та територій України.

Автор: Наталя Мамченко

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