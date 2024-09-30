Інституту національної пам’яті не вистачає коштів в проекті бюджету на 2025 рік — комітет направить пропозиції Мінфіну

На Інститут національної пам’яті в проекті бюджету передбачено 69,9 млн грн, що на 4 млн грн менше, ніж в 2024 році.

Проектом бюджету на наступний рік передбачено, що Український інститут національної пам’яті в 2025 році отримає майже 70 млн грн фінансування. Це на 4,2 млн грн менше, ніж в 2024 році. Народні депутати – члени Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики вважають, що це є недофінансуванням.

Так, Комітет детально обговорив проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік №12000.

Заступниця голови Комітету Євгенія Кравчук підкреслила важливість збереження фінансування Суспільного мовника та Українського інституту, однієї з ключових для культурної дипломатії установ.

Ці твердження у своєму слові підтримав народний депутат, член Комітету Володимир В’ятрович. Парламентар наголосив, що багато говориться про те, що це війна за ідентичність, і це справді так, проте в українському бюджеті це не простежується. «Ми можемо говорити про потреби української культурної дипломатії, але якщо у нас не буде профінансований спеціальний інструмент української культурної дипломатії (Український інститут - прим. ред.), то, очевидно, ніякої культурної дипломатії не буде», - сказав Володимир В’ятрович.

Також парламентарі зазначили, що для Державної служби з етнополітики та свободи совісті виділено 10 млн грн для роботи з національними меншинами. Така сума є занадто малою для цього напрямку діяльності, який «моніториться Єврокомісією».

Голова підкомітету з питань культури Микола Княжицький, серед іншого, згадав про скорочення фінансування Інституту національної пам’яті. Орган нині має багато завдань, які потребують розв’язання та також впливають на євроінтеграцію України.

За підсумками засідання голова Комітету Микита Потураєв поінформував, що всі пропозиції щодо збільшення фінансування окремих інституцій та програм буде сформовано як правки Комітету і подано до пронкту Бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо, що під час обговорення проекту бюджету на 2025 рік №12000 у Верховній Раді народний депутат Микола Княжицький запитав, чому в ньому немає коштів на створення міністерства єдності.

В той же час, за словами голови бюджетного комітету парламенту, українському уряду потрібно відшукати та позичити 23 млрд доларів США, щоб забезпечити бюджет 2025 року.

Крім того, у проекті державного бюджету на 2025 рік «заморожують» соціальні стандарти – мінімальну зарплату, прожитковий мінімум тощо. В уряді пояснили, що кожна гривня в рамках бюджету соціальної сфери – це кошти, які спонсорують міжнародні партнери. Таким чином, партнери поки не вважають за можливе витрачати кошти на хоча б якесь підвищення соціальних нормативів.

Також немає достатньо коштів на виконання рішень судів за позовами громадян проти Пенсійного фонду. Станом на сьогодні, як зазначила голова соціального комітету Ради Галина Третьякова, держава заборгувала за такими рішеннями українських та міжнародних судів 140 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.